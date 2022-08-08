حزب مصر بلدى: مصر لعبت دورا كبيرا لمنع الجانب الإسرائيلى من استمرار عملياته

القاهرة - سامية سيد - قال سيف الإسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى، إن البيان الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطينى، يشيد بدور مصر الذى لعبته فى وقت التصعيد بقطاع غزة، بالإضافة إلى الضمانات التى تضمن عدم تكرار مثل هذه الأمور أو التجاوزات.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت تتحرك دائما بشكل استباقى قبل بدء هذه العمليات، وكانت على اتصال بالفصائل الفلسطينية والسلطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مصر قامت منذ اللحظات الأولى للتداعيات العمل على مسارين.

وأوضح أن الحكومة المصرية عملت مع الحكومة الإسرائيلية وأفهمتها أنها لا يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى بهذا الأسلوب، وتواصلت مع قيادات حركة الجهاد وباقى الفصائل الفلسطينية حتى تتجنب ويلات ما تقوم به مثل هذه العلميات.

وشدد رئيس حزب مصر بلدى، على أن مصر لعبت دورا كبيرا فى منع الجانب الإسرائيلى فى الاستمرار بعملياته.

ونجحت مصر بعد ثلاث أيام من المباحثات وضغطها على الجانب الإسرائيلى ومن خلال الاتصالات بالأمم المتحدة والدول العربية فى وقف إطلاق النار.

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.