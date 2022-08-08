شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين: دور مصر فى حل القضية الفلسطينية يعد الأكبر والأوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إننا نشهد مرحلة من استعادة الدور الإقليمى لمصر واستعادة القوى الناعمة فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الجهود المصرية بدأت منذ اندلاع الأزمة فى بداية أغسطس قبل الاعتداء ما بين أطراف السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد والإسرائيليين، إلا أن القوات الإسرائيلية أصرت على الاعتداء واغتيال قيادات لحركة الجهاد.

وأضاف الدكتور هشام عنانى فى اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود تطورت لوقف نزيف الدم على غزة واستهداف المدنيين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية كان لديها أهداف كثيرة، منها التوصل إلى هدنة وهو ما حصل عليه الجانب المصرى، ووقف الاستفزاز من قبل المستوطنون الإسرائيليون والوصول لباحات المسجد الأقصى، وهدف الإفراج عن المسجونين الأسرى.

وأشار إلى أن الإشادات الدولية بمصر وجهود الرئيس السيسى يؤكد أن لمصر الدور الأكبر وقد يكون الأوحد فى حل القضية الفلسطينية، فالدبلوماسية المصرية بدأت مبكرا فى احتواء الأزمة.