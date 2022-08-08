شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: الإشادات الدولية بدور مصر بوقف إطلاق النار بغزة تؤكد ثقة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية دائما تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها، مؤكدا أن دور مصر ليس وقف القتال فقط، ولكن لها دور اجتماعى أيضا عندما قرر الرئيس تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة بعد تدميرها فى منتصف 2021، واستقبال المرضى فى جميع المستشفيات المصرية.

وأضاف كمال حسنين فى اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لن تترك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى أشاد بالرئيس السيسى ووجه الشكر له والبرلمان العربى وأمين عام الأمم المتحدة.

وأكد كمال حسنين أن أهداف مصر من الوساطة ظهرت فى مؤتمر جدة عندما طلب أن تكون هناك مفاوضات تنتهى بالحل العادل بحصول الدولة الفلسطينية على حدود 4 يوليو 64 وعاصمتها القدس الشرقية وهو الهدف الذى يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن هذا يعكس دور مصر العربى والإقليمى والدولى، وأصبحت تحظى بثقة المجتمع العربى والدولى وثقة الأطراف، والذى عاد مع وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن الإشادات الدولية فى الدور المصرى، يؤكد ثقة كل الأطراف فى الدور فى المصرى، فالأمن العربى كله لا يتجزأ.