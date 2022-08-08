بلينكن: الولايات المتحدة تريد "شراكة حقيقية" مع أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (ا ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الاثنين خلال زيارة إلى بريتوريا أن الولايات المتحدة تريد "شراكة حقيقية" مع أفريقيا، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في "تجاوز" نفوذ القوى العالمية الأخرى في القارة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور "نتطلع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وافريقيا. لا نريد علاقة غير متوازنة".

وصل بلينكن الأحد إلى جنوب أفريقيا، المحطة الأولى من جولته في القارة الأفريقية التي من المقرر أن تضم كينشاسا وكيغالي وتستمر لغاية الخميس. ويتحدث بلينكن عن رؤيته الاستراتيجية للقارة بعد الظهر، خلال خطاب في جامعة بريتوريا.

تهدف الزيارة إلى محاولة تقريب جنوب افريقيا دبلوماسياً من المعسكر الغربي والتصدّي للنفوذ الروسي في القارة، وفق العديد من الخبراء.

تأتي الزيارة بعد وقت قصير من زيارة نظيره الروسي سيرجي لافروف إلى أفريقيا في نهاية يوليو، والتي شملت الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا.

لكن أكد بلينكن الاثنين أن واشنطن لا ترى المنطقة على أنها "آخر مكان للمنافسة بين القوى العظمى".

وشدد على أن "هذه ليست الطريقة التي نرى بها الأشياء بشكل أساسي. هذه ليست الطريقة التي سنعمل بها على تعزيز التزامنا هنا". وأضاف "إن التزامنا بشراكة أقوى مع أفريقيا لا يتعلق بمحاولة التفوق على أحد".