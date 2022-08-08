بدأ اليوم.. قرار جديد من التموين بشأن الأوكازيون الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارًا من اليوم الاثنين، الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك في الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

من جانبه قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك ضوابط لاشتراك المحال التجارية في تخفضيات الموسم الصيفى، والذي يبدأ اليوم الاثنين 8/8 وهى أن يكون لديه سجل وبطاقة ورخصة وذو سمعة طيبة وأن يكون لديه تخفيضات حقيقية، وتابع، عبد المنعم خليل وأن يقدم مستندات بأن هناك تخفيضات على أرض الواقع، وأن يتم التنبيه عليه بأن تكون هذه السلعة على نفس الجودة التي كانت عليه قبل هذا الأوكازيون، ونضطلع على الخصم، لأنه هو الذى يحدد هذا الخصم وإن كان الخصم على نصف المحل أو كله.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ويتقدم المحل للمديرية ثم يأخذ التصريح بأنه مشترك في الأوكازيون لمدة شهر، ويضع الإعلان على المحل قبل الخصم وبعد الخصم، مؤكدا أنه توجد حملات من المفتشين المتخصصين يتم الاضطلاع على الفاتورة قبل الخصم وبعد الخصم، للتأكد من أن الأوكازيون والخصم حقيقى وإن ثبت غير ذلك يتم تحرير قضية له بعمل أوكازيون وهمي، ويشترك في الخصم حوالي 4 آلاف محل.

أكد، خيل أن الأوكازيون يشمل جميع المحلات طالما ينطبق عليه الشروط فهي ليست أوكازيون على الملابس فقط، ولدينا قاعدة بيانات بـ2 أوكازيون على مدار السنة، كما أن المواطن لدينا رقيب وإن وجد أي مخالفة في المحل فعليه الاتصال بالخط الساخن 16528 ويتم التوجه لفحص الشكوى ويتم الرد على المواطن فورًا، مؤكدًا أن بيانات الشاكي تكون سرية ولا أي يعرف أي شيء عن الشاكى، فلا يجوز عرض أي سلع معيبة طوال فترة الأوكازيون.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحلات للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.