مؤسسة فاروق حسني تعلن بدء الاشتراك في جوائز الفنون للدورة الرابعة سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، فتح باب الاشتراك في جوائز الفنون - الدورة الرابعة لعام 2023، مطلع سبتمبر المقبل، في أفرع الفنون المختلفة التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفنى التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي، وذلك في إطار حرص المؤسسة ودور المجتمع المدني في دعم القطاع الثقافى والابداعى وخلق جيل جديد من الفنانين والمعماريين المبدعين، وتطوير وتشجيع الشباب في شتىَ مجالات الفنون.

وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم، أنه سوف يتم تلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

وتبلغ قيمة الجائزة في مسابقة التصوير " الرسم، مائة ألف جنية، وتضم لجنة التحكيم الدكتورة / عليه عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقاً وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً، الدكتور / حسين الشابورى - فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الفنان / محمد عبله – فنان تشكيلى، الفنان/ سمير فؤاد - فنان تشكيلي، الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر –عميد كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا الأسبق.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة العمارة مائة الف جنية، وتضم لجنة التحكيم الدكتورة/ سهير حواس . أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، المهندس الدكتور/ هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة الإسكندرية السابق، المهندس الاستشاري/ محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، المهندس المعماري / حمدي السطوحي استشاري تصميم مباني عامة و خبير بالمجلس الدولي للمعالم

والمواقع التراثية ICOMOS، المهندس المعماري/ حاتم السعيد مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

كما تبلغ قيمة جائزة مسابقة النحت 100 ألف جنيه.

وتضم لجنة التحكيم الفنان الدكتور / محمد العلاوى – وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، الفنان/ ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات، الفنان الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية - جامعة حلوان، الفنانة الدكتورة / مروه يوسف – رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان سابقاً، الفنان / إيهاب اللبان - فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون وزارة الثقافة.

أما مسابقة النقد الفني التشكيلي، تبلغ قيمة الجائزة ستون ألف جنية، وتضم لجنة التحكيم الدكتور / سعيد توفيق - أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة كلية الآداب - جامعة القاهرة ورئيس مجلس قسم الفلسفة كلية الاداب - جامعة القاهرة سابقاً و أمين عام المجلس الأعلى للثقافة – سابقاً، الدكتورة / أمل نصر – أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية، الدكتور / هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية، الدكتور / طارق عبد العزيز - كاتب و ناقد تشكيلي، الناقدة / فاطمة على – كاتبة وناقدة تشكيلية.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي مائة الف جنية، وتضم لجنة التحكيم الفنان / أنسي أبو سيف – مهندس ديكور سينمائى، الدكتور / أشرف رضا - أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان، الفنان / أيمن لطفي - مصور فوتوغرافى، الفنان / عماد عبد الهادى - مصور فوتوغرافى، الفنان / أيمن نصار – مصور فوتوغرافي.

وتوجه الفنان فاروق حسني رئيس مجلس الأمناء بالشكر للسادة أعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذى تسعى إليه المؤسسة.

وتعد مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، مركز إشعاع ثقافي جديد بما تقدمه من انشطة تخدم الشباب والمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون، وخلق جيل جديد قادر على المنافسة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون استحدثت العام الماضى جائزة الاستحقاق الكبري ، والتي تمنح لشخصية بارزة أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر.