رغم الحرب.. آلاف المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن شهريًا من أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (ا ف ب)

شهد اليمن ارتفاعا متزايدا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وذلك رغم الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد والحرب الدامية المتواصلة منذ ثماني سنوات. بحسب ما كشف تقرير صدر الأحد عن المنظمة الدولية للهجرة.

أظهر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة الأحد ارتفاعا ملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا إلى اليمن.

وأفاد مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة في اليمن في تقريره الشهري لتتبع حالات تحرك المهاجرين إن 34437 مهاجرا وصلوا إلى اليمن خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2022، مقابل 11555 مهاجرا بلغوا الشواطئ اليمنية خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وأضافت المنظمة إن 3171 مهاجرا أفريقيا وصلوا إلى اليمن في يوليو، وهو عدد أقل من الشهر السابق الذي سجل وصول 3174 مهاجرا. وذكر التقرير أيضا "93 بالمئة من هؤلاء المهاجرين قدموا من إثيوبيا، بينما البقية من الصومال".

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة إنه على الرغم من استمرار الصراع الدامي في اليمن، يبقى البلد نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة القاصدين السعودية بحثا عن حياة أفضل.

ويعتبر المهاجرون الأفارقة منذ سنوات اليمن محطة عبور في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول الخليج، خاصة السعودية التي تربطها حدود برية طويلة مع اليمن، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.