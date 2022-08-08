لابيد يوجه الشكر لمصر لدورها في الوساطة بشأن غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الشكر لمصر لدورها في الوساطة بشأن غزة، مثمنا دور الوساطة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح لابيد، أن "إسرائيل ستواصل تطبيق سياسة صفر صبر إزاء التجاوزات".

ودخل قرار وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعد وساطة مصرية، أمس، حيز التنفيذ.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مساء أمس الأحد على قطاع غزة قبل دقائق من بدء سريان الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.