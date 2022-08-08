محافظ الجيزة يكلف رئيس مركز كرداسة بتفعيل منظومة الجمع المنزلي للمخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لحالة النظافة والتجريد ورفع المخلفات بقرى مركز ومدينة كرداسة للوقوف على ىنتظام العمل بالوحدات المحلية وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بسرعة تفعيل منظومة النظافة والجمع المنزلي بالوحدات المحلية بالمركز للإرتقاء بالمنظومة بالكامل مع رفع المخلفات بشكل دوري من البؤر الساخنة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والقرى بمركز كرداسة بالتواجد الميداني على مدار اليوم والاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية ورصد مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام والتعامل الفوري حيالها.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بغلق أحد المطاعم بطريق المنصورية لإلقاء القمامة والمخلفات بالجزيرة الوسطى للشارع والتعدي على الطريق العام مع تحرير محضر بيئة للمنشاة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع قطاع الري لدراسة تغطية أحد المصارف بعزبة التوت بقرية ابو رواش بطول 150 مترًا ورفع أي مخلفات وتطهيره لتحسين الحالة العامة له.

وناشد اللواء أحمد راشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية "الترع والمصارف " التي تقطع مسافات طويلة من الكيلومترات داخل المحافظة وتعد بعد تبطينها وتطويرها من المتنفسات الطبيعية في المحافظة وذلك تثمينًا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن متمثلة فى المشروع القومي لتبطين الترع حفاظآ على مواردنا المائية والذى يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

وكلف محافظ الجيزة كذلك رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية والمرور لتلافي أي مشاكل من هذا القبيل والتنسيق مع قطاع الري لرفع أي مخلفات من المجاري المائية و عدم السماح بوجود الرتش على الجسور بصفة دورية.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام ، اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة.