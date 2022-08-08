مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعلن تعديل الحد الأدنى لمنحة التفوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تعديل الحد الأدنى للمجموع المطلوب للتقدم لمنحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة ليصبح للشعبة العلمي العلوم والرياضة 90%، والشعبة الأدبية 85%.

وأوضحت مؤسسة ساويرس، أن الموعد النهائي للتقديم لمنح ساويرس للتفوق قبل الموعد هو 10 أغسطس الجاري، الساعة 5:00 مساء.

وللتعرف على شروط المنحة، الجامعات الشريكة، وطريقة التقديم، زيارة موقع مؤسسة اتجاه على: https://arabic.etijah.org/sds.

كما يمكنكم التقدم للمنحة خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3NRdbiP.

وللاستفسارات، التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالمنحة:[email protected]، أو على الرقم الخاص بالمنحة تليفونيا أو عن طريق الواتساب: 01097973560، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد للخميس من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً.