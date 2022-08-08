رسمياً.. تعيين رئيس جديد للوقف السني

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، تعيين عثمان الجحيشي في منصب رئاسة الديوان خلفاً لـ"عبد الخالق العزاوي".

وقال الديوان في بيان ورد لـ الخليج 365، "بمراسم سادها الوئام والاحترام الكبير، تسلم عثمان الجحيشي مهام رئاسة ديوان الوقف السني خلفاً لعبد الخالق العزاوي في مقر الديوان اليوم الاثنين ٢٠٢٢/٨/٨". وأكد الجحيشي، وفق البيان، "المضي بالنهج الإصلاحي ذاته والمحافظة على أوقاف المسلمين بقوة وأمانة ومسؤولية، وتقديم الأفضل خدمةً للعراق وشعبه".

