بسبب تايوان.. تصاعد الصراع بين واشنطن وبكين

وشدد على أن "أفعال الصين تتعارض مع هدفنا البعيد في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، معتبرا أنه " لا حاجة للتصعيد مع الصين وسنبقي قنوات الاتصال مفتوحة معها".

هذا وأعلنت الصين في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها أجرت "تدريبات عسكرية جديدة في أنحاء تايوان".