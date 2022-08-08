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انت الان تتابع خبر الحلبوسي: ملحمة عاشوراء منهاج هداية للساعين إلى الحرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نتقدّم بالتعازي إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام".
وأضاف، "إن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء ستبقى - بكل ما تحمله من معانٍ وعِبرٍ إنسانية - منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد".
وأضاف، "إن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء ستبقى - بكل ما تحمله من معانٍ وعِبرٍ إنسانية - منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد".