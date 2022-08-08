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الحلبوسي: ملحمة عاشوراء منهاج هداية للساعين إلى الحرية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نتقدّم بالتعازي إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، "إن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء ستبقى - بكل ما تحمله من معانٍ وعِبرٍ إنسانية - منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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