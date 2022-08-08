الحلبوسي: ملحمة عاشوراء منهاج هداية للساعين إلى الحرية

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نتقدّم بالتعازي إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، "إن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء ستبقى - بكل ما تحمله من معانٍ وعِبرٍ إنسانية - منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد".

