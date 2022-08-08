انت الان تتابع خبر حريق بمحال تجارية وسط اربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني،اليوم الاثنين، باندلاع حريق بثلاثة محال تجارية وسط محافظة اربيل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني في اربيل تخمد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة محال تجارية ضمن شارع ٦٠ وسط محافظة اربيل".
واضاف المصدر، انه "لم تعرف لغاية الان اسباب اندلاع الحريق او حجم الخسائر المادية او البشرية جراء الحادث".
واضاف المصدر، انه "لم تعرف لغاية الان اسباب اندلاع الحريق او حجم الخسائر المادية او البشرية جراء الحادث".