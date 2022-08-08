حريق بمحال تجارية وسط اربيل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني في اربيل تخمد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة محال تجارية ضمن شارع ٦٠ وسط محافظة اربيل".

واضاف المصدر، انه "لم تعرف لغاية الان اسباب اندلاع الحريق او حجم الخسائر المادية او البشرية جراء الحادث".

