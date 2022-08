شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كتاب جديد عن ترامب.. أراد تحويل جنرالات البنتاجون مثل جنرالات ألمانيا النازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقول الكتاب إن ترامب أراد أن يكون جنرالات البنتاغون مثل النازيين في الحرب العالمية الثانية

خلال الفترة التي قضاها في المكتب البيضاوي، أراد دونالد ترامب أن يكون جنرالات البنتاجون مثل جنرالات ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمقتطف من كتاب لدلر طباعة النيويوركر.

في حوار مع رئيس أركانه السابق في البيت الأبيض جون كيلي، وهو جنرال متقاعد في سلاح مشاة البحرية، ورد أن ترامب اشتكى: "أيها الجنرالات اللعين، لماذا لا يمكنك أن تكون مثل الجنرالات الألمان؟"

سأل كيلي عن الجنرالات، مما دفع ترامب للرد: ​​"الجنرالات الألمان في الحرب العالمية الثانية".

وفقًا للمقتطف من كتاب "The Divider: Trump in the White House "، بقلم بيتر بيكر وسوزان جلاسر، أشار كيلي المثير للشك إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر كاد أن يغتاله أحد جنرالاته.



أجاب ترامب: "لا، لا، لا، لقد كانوا مخلصين تمامًا له"، على ما يبدو غير مدرك لمؤامرة كلاوس فون شتاوفنبرغ في يوليو 1944 لقتل هتلر بقنبلة داخل مقره الميداني في وولفز لاير.

وبحسب ما ورد أخبر كيلي ترامب أنه لا يوجد جنرالات أمريكيون يراقبون الولاء التام لرئيس. بدلًا من ذلك، يقسمون، مثل جميع الأفراد العسكريين، على "دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، الأجانب والمحليين".

جاء هذا التناقض المذهل خلال نزاع أثاره إعجاب ترامب بالعروض العسكرية، والذي تم الحصول عليه جزئيًا من خلال الاحتفال شخصيًا باحتفالات يوم الباستيل التي أقامها رئيس ذلك البلد إيمانويل ماكرون في فرنسا.

وأراد ترامب بعناد عرضا عسكريا مماثلا للاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. لكن طاقم وزرائه كان أقل حماسًا، وأصبحت نقطة خلاف.

وفقًا للمقتطف، لجأ جنرال فرنسي أشرف على موكب يوم الباستيل لعام 2017 في باريس إلى أحد نظرائه الأمريكيين في وفد ترامب وقال: "ستفعل هذا العام المقبل". كانت الفكرة مصنفة.



في إحدى المبادلات التي شارك فيها كيلي وبول سيلفا، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، بدا ترامب مندهشًا من أن الرجال العسكريين السابقين لم يكونوا داعمين.

أخبر سيلفا، الذي نشأ في الديكتاتورية البرتغالية بقيادة أنطونيو دي أوليفيرا سالازار، ترامب أن "المسيرات كانت تتعلق بإظهار الأشخاص الذين يحملون الأسلحة. وفي هذا البلد، لا نفعل ذلك ". وأضاف: "لسنا من نحن".

"إذن، أنت لا تحب الفكرة؟" رد ترامب.

قال سيلفا "لا". "هذا ما يفعله الطغاة."

وقال ترامب في تصريح للمجلة: "هؤلاء كانوا أشخاصًا يفتقرون إلى الموهبة، وبمجرد أن أدركت ذلك، لم أعتمد عليهم، واعتمدت على الجنرالات والأدميرالات الحقيقيين داخل النظام".