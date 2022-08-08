بإستخدام مدافع هاوتزر ..تايوان والصين يشعلان الشرق الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر - صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأثنين 8 أغسطس، إلى أنه غير قلق بشأن تايوان ولكن يجب الأنتباه إلى التحركات الصينية، بحسب ما أشار قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل.

في سياق متصل كانت قد أفادت وكالة أنباء المركزية التايوانية، نقلا عن مصدر بالجيش، بأن القوات المسلحة التايوانية ستجرى تدريبات بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والخميس في جنوب الجزيرة لاختبار القدرة القتالية للجيش.

وبحسب تقارير تجري هذه التدريبات خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين.

وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينج دونج خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، مواصلة تنفيذ المناورات حول تايوان، لافتة إلى أن أولوية التدريب تركز على العمليات المشتركة لمكافحة الغواصات والإنزالات البحرية.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية، في بيان عبر موقع "وي تشات"، في 8 أغسطس الجاري: "تواصل المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الحوض البحري والمجال الجوي حول جزيرة تايوان (الصين)، الأولوية الأساسية تركز على تنظيم عمليات مشتركة لمكافحة الغواصات والعمليات البحرية الهجومية".

وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.