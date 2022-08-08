شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشيد بنجاح الجهود المصرية فى التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال السنباطي إن نجاح الجهود بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقنت الدماء، موضحا أن مصر كانت دائما ما تدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ولم تتخل عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية .

وأشار السنباطي في هذا السياق، إلى ما طرحه الرئيس خلال مشاركته بقمة جدة للأمن والتنمية يمثل حل حقيقي للأزمة، حيث قال إن جهود حل أزمات المنطقة سواء التي حلت خلال العقد المنصرم أو المستمرة، لا يمكن أن يُكتب لها النجاح إلا عبر التوصل إلى تسوية شاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين استنادا إلى مرجعية الشرعية الدولية، بما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وقال السنباطي إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، في أمن وسلام، جنبا إلى جنب، مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين، لافتا إلى ما قاله الرئيس في هذا السياق من إن هذا الاقتراح يحقق واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويعدد من قيم السلام والعيش المشترك.

وكانت الدولة المصرية قد كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف خلال الساعات الماضية لاحتواء التصعيد في غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل .