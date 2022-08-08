شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر قامت بدور تاريخى بتوجيهات الرئيس السيسي لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الدبلوماسية المصرية فى وقف إطلاق النار فى غزة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الهجمات التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على القطاع وأسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، فى انتهاك صارخ وضرب للقوانين الدولية عرض الحائط.

وأضاف «القطامي» - فى تصريحات له اليوم – أن جهود الوساطة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، جاء نتيجة طبيعية لدور مصر التاريخى فى نصرة الشعب الفلسطينى، ودورها الثابت وموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية والذى يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقل على حدود 1967.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه يجب على المجتمع الدولى القيام بدوره فى حفظ ونشر السلام، وإدانة الاعتداءات التى تشنها القوات الإسرائيلية على فلسطين، وهو ما يؤجج للصراع فى المنطقة، والذى يتجمل المجتمع الدولى تبعاته بشكل كبير.

وشدد النائب عمرو القطامى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع فى المنطقة وتحقيق الاستقرار ونشر السلام، هو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعيد للشعب الفلسطينى حقوقه الشرعية فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك حتى يعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وحمل عضو مجلس النواب الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الانتهاكات التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة، واقتحام المتسوطنون الإسرائيليون لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية ورعاية الشرطة الفلسطينية، مضيفًا: « حكومة ننيفتالى بينيت تتحمل الجرائم التى تقع فى فلطسين، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية».