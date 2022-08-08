برلمانى: القيادة المصرية تضع قضية فلسطين فى قلب اهتماماتها لإرساء الاستقرار

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح جهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة، يعكس المسار الذى تتخذه القياده السياسية فى التعاطى مع الأحداث الفلسطينية عملا وقولا وحرصها الدائم على فتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف لإنهاء التصعيد المستمر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يأخذ على عاتقه دائما ترسيخ الاستقرار وتهدئة الأوضاع لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق ويضع قضيته العادلة فى أولى اهتماماته بكافة فعاليات المحافل الدولية، وهو ما يعبر عن أن القضية الفلسطينية فى قلب اهتمام الدولة المصرية، والسعى الدائم لإرساء السلام بالمنطقة فى أسرع وقت ممكن ووقف نزيف الدم وعدم تجدد إطلاق النار من جديد.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئوليته تجاه وقف معاناة الشعب الفلسطينى بالتوصل إلى قرار قابل للتنفيذ يضمن توفير الحماية الدولية لهم ووضع حل سياسى مستدام على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقات السابقة لينهى حالة التوتر التى تتجدد من آن لآخر، موجها التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص دائما على سرعة التحرك لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى وحقن الدماء والحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.