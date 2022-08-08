شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: مصر الشقيقة الكبرى والدرع الحامى للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدور الكبير الذى لعبته الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف غزة، مؤكدا أن مصر هى الوحيدة التى لديها دور فعال فى ذلك، فهى عامل من عوامل الاستقرار فى الأمن والسلمى الدوليين.

وأضاف هشام عبد العزيز فى اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هى الشقيقة الكبرى والدرع الحامى والتى تقدم الدعم الفلسطينى بأكبر قدر ممكن وتوفر الحماية والقدرة على وقف إطلاق النار فى الوقت المناسب، وإذا لم تتدخل مصر كانت ستسوء الأوضاع على الأراضى الفلسطينية.

تابع، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن لمصر دور كبير فى إعادة إعمار غزة وفلسطين، كما أنها ترى القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى وعربى وتتعامل معها بحكمة شديدة وتعمل لصالح الفلسطينيين، كما لها تأثيرها الإقليمى والدولى، كما أن لها طريقة رشيدة فى قراء الوضع السياسى بشكل كبير.