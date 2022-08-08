شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": جهود مصر فى وقف العدوان بغزة تظهر القيادة الحكيمة للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في وقف إطلاق النار في غزة، بعد الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وأسفرت عن استشهاد عددا من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في انتهاك صارخ وضرب للقوانين الدولية عرض الحائط.

وأضافت "إيلاريا سمير" أن جهود الوساطة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء نتيجة طبيعية لدور مصر التاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني، ودورها الثابت وموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية والذي يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقل على حدود 1967.

وثمنت الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكده أنه على مدار أكثر من نصف قرن والدولة المصرية لا تتوانى في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وشددت أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة وتحقيق الاستقرار ونشر السلام، هو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك حتى يعم الأمن والاستقرار في المنطقة.