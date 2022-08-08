شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة وطن": دور الرئيس السيسي فى الهدنة بغزة يعكس الاهتمام بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة والوطن، أن الخطوات التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، بعد تعرضها للقصف مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء بقطاع غزة، أكدت حرص القيادة السياسية على التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل.

وفى سياق متصل قال اللواء أحمد العوضى النالب الأول لحزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية والدولة المصرية تعمل على حل القضية الفلسطينية والمساهمة فى أعمار غزة، وقد جاء تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتواء تصاعد الموقف داخل قطاع غزة بإحداث حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية بالجهود التي بذلتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغير مبرر على قطاع غزة

وأوضح النائب الأول لرئيس الحزب، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حتى نصل لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتوجيه دور المجتمع الدولي لايجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق لمواثيق وقرارات الأمم المتحدة.