شكرا لقرائتكم خبر عن 128 طلبا خدميا.. حصاد نشاط النائب طارق الخولى خلال دور الانعقاد الثانى للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب طارق الخولى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثاني كالآتي:

- المشاركة فى 44 جلسة عامة

- المشاركة فى 40 ندوة وفعالية

- 42 حضورا باللجان النوعية

- 128 طلبا خدميا من بينهم إدراج أسماء بعض السجناء ضمن قوائم العفو الرئاسى.

- 41 زيارة من بينهم مملكة الدنمارك مقر السفارة الإيطالية بالقاهرة الولايات المتحدة الأمريكية- المركز الأوليمبى بالمعادى.

- استخدام 8 أدوات رقابية من بينهم طلب إحاطة بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة.