شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: جهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة خطوة هامة لحقن دماء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر حزب الجيل الديمقراطى، أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد تعرضها للقصف، مما أسفر عن إستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين والأطفال والنساء، تعد خطوة مهمة على طريق حقن دماء الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الوحشى الإسرائيلى.

وأكد الحزب أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيد من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب، السياسية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاومة الفلسطينية فى غزة فى وقف الاعتداءات على شعبنا الفلسطينى الأعزل.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن المساعي الحثيثة التى قامت بها مصر وجهود وفد الوساطة الأمنى والتى تواصلت فى الأيام القليلة الماضية يؤكد ما يشهده تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى من إهتمام مصر الكبير بالقضية الفلسطينية وأنها تعتبرها قضيتها الأولى وأنها لا تحمل الشعب الفلسطينى ممارسات حماس وجرائمها الضارة بالأمن القومي المصرى وأنها تؤكد حرصها الدائم على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .