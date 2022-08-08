شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة: وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر إنجاز جديد للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بنجاح الجهود المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في بدء وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن دخول الهدنة تحت رعاية مصر حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة الجهاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لاقى ترحيب شعبي ورسمى بالأراضي الفلسطينية

وتابع هلال في تصريحات صحفية أن هذه الهدنة جاءت بعد مرحلة تصعيد بين الجانبين استمرت عدة أيام، دفع ثمنها ضحايا أبرياء من الشعب الفلسطيني، معبرا عن حزنه واستنكاره لما شهدته هذه الفترة العصيبة من فقدان الأرواح بما فيهم الأطفال.

وعبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن فخره واعتزازه لما أثمرت عنه الجهود المصرية في اتفاق الهدنة في غزة، مضيفا أن الأزمة كانت على قدر كبير من الاشتعال، لذلك التوصل للهدنة في هذا الوقت هو بمثابة انجاز يحسب للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، منوها أنه على مدار أكثر من نصف قرن والدولة المصرية لا تتوانى في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر النائب هشام هلال، تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء، وهدم للمنشآت والمنازل الفلسطينية من أجل التوسع الاستيطاني لهم، موضحا أنه يمثل تجاوز لكافة الخطوط الحمراء، وضرب للقوانين الدولية عرض الحائط.