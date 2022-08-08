شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول تخطط لخطف نجم وسط السيتي من برشلونة فى المريكاتو الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن إدارة ليفربول الإنجليزي، بدأت التفكير بشكل جادي فى التعاقد مع اللاعب البرتغالي برناندو سيلفا قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك لتعزيز خط وسط الفريق فى الفترة المقبلة.

وتري إدارة "الريدز " أن اللاعب سيكون مفيد للفريق خلال الفترة القادمة، لا سيما أن الفريق مقبل على العديد من التحديات، يأتي على رأسها رغبة الفريق فى الجمع بين بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا، بعد أن كانت قريبة جدًا من تحقيق اللقبين فى الموسم المنقضي.



مزايا تعاقد الليفر مع نجم السيتي فى الصيف الحالي

وأفادت التقارير أن إدارة ليفربول تري أن التعاقد مع اللاعب سيجني الكثير من المكاسب للفريق، أولها أنه سيحرم المنافس المباشر له على لقب الدوري الإنجليزي عن عنصر مهم جدًا للفريق السماوي فى الفترة القادمة.

فى حين يأتي ثاني الأسباب التي قد تدفع الفريق لضم اللاعب،أن تحرم النادي الكتالوني من ضم ذلك العنصر المؤثر لصفوف الفريق، مما قد يهدد خطط الفريق فى الفوز بدوري الأبطال فى هذا الموسم.



موقف اللاعب من الإستمرار فى الدوري الإنجليزي

وأكدت مصادر قريبة من اللاعب أن تجربته القادمة ستكون خارج الدوري الإنجليزي، فى إشارة إلى رغبته فى الإنتقال إلى برشلونة الأسباني خلال الصيف الجاري، وأن رغبته تلك تأتي بعد تمسك إدارة البلوجرانا بضمه منذ فترة طويلة.

وأضاف اللاعب ردًا عن رأيه على عرض الليفر، بأنه يعتقد أن إدارة السيتي ليس بالغباء الذي يدفعها تقوم بالإستغناء عن خدماته لصالح وصيف الدوري الإنجليزي، كما أن رغبته ليس إرتداء قميص" الريدز" فى الفترة الحالية.