غوغل تطرح هواتف مصنوعة من السيراميك في المستقبل

نيويورك: يمثل كل من بيكسل 6 وبيكسل 6 برو بداية جديدة لمجموعة هواتف غوغل حيث تم تجهيزهما بمظهر جديد وتصميم فريد من نوعه، والذي انتقل إلى إصدار أكثر بساطة مع هاتف بيكسل 6 أي الذي تم إصداره مؤخرا.

وفي الآونة الأخيرة، قام أحد المسربين الموثوق بهم والذي يستخدم الاسم المستعار Digital Chat Station بمشاركة بعض المعلومات على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، ملمحاً إلى بعض خطط غوغل حول إمكانية الاستفادة بشكل أكبر من تصميم هاتفها.

ويقول المسرب أن اثنين من الهواتف الرائدة القادمة من غوغل، مع تواريخ إطلاق غير واضحة، سيتم تصنيعها من قبل نفس الشركة التي تصنع أجهزة آي فون من أبل فوكسكون. و من المرجح أن يكون الهاتفان عبارة عن هاتف قابل للطي من غوغل والذي يشار إليه عادة باسم Pixel Notepad بالإضافة إلى هاتف بيكسل الرائد.

وهناك بالفعل بعض التسريبات الجوهرية فيما يتعلق بهاتف غوغل بيكسل القابل للطي والمزيد من التفاصيل المحددة حول كاميراته. ومع ذلك، فإن ما يجعل التسريب الجديد أكثر إثارة للاهتمام هو هاتف بيكسل الرائد والذي يقال إنه مصنوع من السيراميك.

وحتى الآن، استخدمت غوغل جميع أنواع المواد بما في ذلك البلاستيك والزجاج والمعدن، ولكن لم تستخدم السيراميك مطلقاً. وكانت هناك هواتف من شركات أخرى على مر السنين تضمنت السيراميك كمادة في بنائها، مثل OPPO Find X5 Pro

على سبيل المثال. ومع ذلك، لا يزال من النادر رؤيته.

يُذكر أن وحدة البكسل الخزفية المعنية تأتي مع شاشة بدقة 2048 × 1080، وتتميز بفتحة مركزية لكاميرا الصور الشخصية، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والجيل الثاني من شريحة تينسور من غوغل. كما تم ذكر مستشعر Sony IMX787

بدقة 64 ميغابيكسل والذي من المفترض أن يستخدم في الكاميرا المقربة العادية، بحسب موقع فون أرينا.