ايران تنفي التوصل إلى صيغة للاتفاق النووي في فيينا

وذكرت وكالة "إرنا" أنه "فيما يتعلق بادعاء "وول ستريت جورنال" أن النص النهائي للاتفاق في فيينا من المرجح أن يجهز خلال الساعات القليلة المقبلة، قال مسؤول بوزارة الخارجية إنه "بالنظر إلى استمرار النقاش حول العديد من القضايا الهامة المتبقية، لم نصل بعد إلى مرحلة الحديث عن النص النهائي".واشار إلى أن "فريق التفاوض الايراني قدم آراءه البناءة إلى الجانب الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام، وتتوقف نتيجة المفاوضات على إرادة الطرف الآخر في اتخاذ القرارات السياسية اللازمة".

وتابع المسؤول: "نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكن إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".

