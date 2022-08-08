شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية الوفد": نجاح مصر فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة يعكس دورها الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية الجهود التى قاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستعادة الهدوء والاستقرار مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال "وهدان" إن نجاح الوساطة المصرية بين فلسطين وإسرائيل، يعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة، ورغبتها في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في أكثر من مناسبة، مطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل للالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار.

وطالب عضو مجلس النواب، الأمم المتحدة بالتدخل للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة على حدود 67 ، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم كثيرة في حق الشعب الفلسطيني من خلال استهداف النساء والأطفال، متمنيا أن تتناول جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها اليوم استعراض المعاناة والجرائم التى ترتكب يوميا بحق هذا الشعب الصامد.

وأكد "وهدان"، أن مصر لازالت تقود بدور بارز وهام في إعادة إعمار قطاع غزة ، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتجاوز أزمته وما لحق به بسبب الحروب المستمرة .