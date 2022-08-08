شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بغزة: أظهرت للعالم قوة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف التصعيد في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية، قائلا:" هذا العمل الكبير من مصر أظهر قوة الدولة المصرية أمام العالم أجمع".

وثمن "مطر" في تصريحات اليوم الاثنين الجهود المصرية الحثيثة التي بذلتها لوقف إطلاق النار في غزة، والذي ينبع من مكانة مصر التاريخية ودورها العربي والإنساني لإرساء السلام في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشيرًا غلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية لوقف إطلاق النار في غزة حظيت باحترام وتقدير دولي.

وأضاف "مطر": "مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية"، مؤكداً أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بالموقف المصرى الواضح والصريح بشأن القضية الفلسطينية، والذى يتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".