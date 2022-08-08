شكرا لقرائتكم خبر عن 62 طلبا خدميا.. حصاد نشاط النائبة إيمان الألفى فى دور الانعقاد الثانى بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة إيمان الألفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثاني كالآتي:

- المشاركة فى 34 جلسة عامة .

- المشاركة فى 2 ندوات وفعاليات.

- 41 حضورا باللجان النوعية.

- 62 طلبا خدميا من بينهم رصف الشارع الذى يقوم بربط شارع القيسارية وشارع الحرية حيث أن يعبر من خلاله كثيرا من السيارات ورف الضغط عن الخطوط الرئيسية.

- 19 زيارة من بينهم حضور احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.