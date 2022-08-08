محافظ أسوان يبحث مع وفد وزارة التخطيط معدلات تنفيذ مركز الخدمات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للإتصال والتحول الرقمى.

وشهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجى الجارى إنشاؤه بمنطقة حي العقاد بدعم من حكومة الإمارات الشقيقة، وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وذلك على مساحة 4161 م2 منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركينج للسيارات.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الهام لدولة الإمارات الشقيقة في تقديم مختلف أوجه الدعم للعديد من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة، وذلك في ظل الإهتمام والمتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التحول الرقمي.

لافتا إلى أن هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الصعيد سيعمل على تقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطن الأسوانى برعاية ودعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وهو الذى يتوازى مع الدعم اللامحدود من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى للقيام بميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركز تكنولوجى تم ربطها بالمركز الجديد للتحول الرقمي من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة.

وأكد أشرف عطية على أن تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجى سيمكن المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد أو بنظام الأون لاين عبر شبكة الإنترنت، وبالتالى يساهم بشكل مباشر في القضاء على الفساد الإداري.