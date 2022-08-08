صور.. ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل في "صحة أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تنظم إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة من اللقاءات والندوات الجماهيرية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد اليوم الأحد، عقد ندوة جماهيرية بمقر جمعية الإتحاد بمنطقة الكسارة في مدينة اسوان، وذلك بالتعاون مؤسسة أبو الدهب لتنمية المجتمع المحلي، وبحضور القيادات المجتمعية بالمنطقة.

قال أحمد عطية غزالي مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، إن الندوة تضمنت التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.