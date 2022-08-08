صور.. 3 معامل تستقبل طلاب الثانوية العامة للتنسيق الإلكتروني في جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تنطلق الخميس المقبل 11 أغسطس، المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة وتستمر حتى الاثنين 15 أغسطس.

يأتي ذلك وفقا للحد الأدنى:

- الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر وعدد الطلاب 22475

- الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر وعدد الطلاب 15220

- الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب 80063

وأعلنت جامعة أسوان عن إنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء التنسيق الإلكتروني بمعامل الجامعة

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة والتي جرى تجهيزها وتوفير كل الوسائل بها لراحة الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات وشبكة الإتصالات بالجامعة، أنه جرى تجهيز 3 معامل لتنسيق الطلاب، في مركز المعلومات وشبكة الإتصالات بالدور الرابع بمركز التدريب بمقر الجامعة بصحارى

وأوضح أنه يجب على الطلاب القادمين للتنسيق الحرص على ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول إلى معمل التنسيق،وعدم دخول ولي الأمر داخل مكتب التنسيق، وعلى الطالب إحضار المستندات المطلوبة لعملية التنسيق البطاقة الشخصية وشهادة النجاح للثانوية العامة ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة الطلاب وتيسير عملية التنسيق في سهولة ويسر في ظل إرتفاع درجة الحرارة بأسوان.