"الأوروبي للإعمار" يخطط لإقراض البنك الكويت الوطني مصر 10 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار "EBRD" عن تخطيته لضخ قرض يصل إلى 10 ملايين دولار إلى بنك الكويت الوطني مصر لتمويل الشركات الناشئة للشباب.

ووفقا لما أعلنه البنك على موقعة الرسمي الإلكتروني، فإن الشركات الناشئة الذي سيمولها البنك هى الشركات التي يملكها شخص أو أشخاص تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

وتوقع البنك أن يساهم القرض الشباب على بناء مهاراتهم وتطوير أعمالهم، وبالتالي تعزيز ريادتهم في الأعمال التجارية من نمو حجم مشروعاتهم.

ووفقا للبنك، يعد هذا القرض الثاني له خلال العام الجاري، بعد إعلانه الأسبوع الماضي عن اعتزامه على ضخ قرض بقيمة 40 مليون دولار لبنك الكويت الوطني مصر لتمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والذي يعاني من فجوة تمويلية.

ويستهدف ضخ أكثر من مليار يورو لمصر خلال العام الجاري 2022، وهو نفس الرقم المستهدف تنفيذه كل عام، وفقا لقول خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق لمصراوي.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدء البنك عمله في 2012، حيث يعمل البنك على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص، وكذلك الحكومة خاصة في مجال إنشاء وتطوير البنية التحتية من نقل وكهرباء وطرق وخلافه.