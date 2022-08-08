29 شهيدا و253 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد 7 أوت 2022، عن ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 29 شهيدا، بينهم 6 أطفال، فيما بلغ عدد المصابين 253.

وأصيب، اليوم الأحد، فلسطينيين بجروح، في قصف إسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخا واحدا على الأقلّ باتجاه أرض زراعية في منطقة القرارة إلى الشرق من خان يونس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح، نقلا على إثرها إلى مستشفى ناصر بالمحافظة، لتلقي العلاج.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباسي الأحد، إنّ "المشهد والظروف في قطاع غزة صعبة جدا نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع".

وبيّن عباسي أنّ "الوضع في المستشفيات صعب جدا على اعتبار أن المستشفيات محدودة وإمكانياتها محدودة جدّا، وكلما زاد عدد الإصابات يزداد صعوبة وهناك خطورة وقف عمل بعض المستشفيات نتيجة توقف مواد الاحتراق".