انت الان تتابع خبر الكمارك تعتمد الية جديدة في ادخال السيارات والدراجات السياحية الاجنبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتماد دفاتر مرور التربتك(TRIP TIC) الدولي والخاصة بالسيارات السياحية الاجنبية والمعمول بها في دول العالم .