برلماني يؤكد وجود 'فساد كبير' في شركة توزيع المنتجات النفطية

وقال العبد ربه في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض المحافظات العراقية بينها نينوى تشهد الآن أزمة وقود، فكيف عندما يأتي الشتاء ويزيد الاستهلاك!"، مبيناً أن "هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة وقود أكبر".

وأشار إلى أن "الأزمات لا تقابل بحلول جدية بل ترقيعية، إذ لا توجد هناك زيادة في المصافي كما أنه لا توجد زيادة في الإنتاج".



وفيما أكد "وجود عمليات تهريب كبيرة للوقود"، لفت إلى أن "الفساد في شركة توزيع المنتجات النفطية كبير جداً".

وأضاف العبد ربه، أن "العامل البسيط في أغلب محطات الوقود يستحصل نحو 300 – 400 ألف دينار عراقي إضافي، فكيف بالمسؤول الأكبر"، مؤكداً بالقول "في شرطة المنتجات النفطية الفساد كبير جداً".