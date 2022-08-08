اللجنة الفنية و مدرب منتخب الشباب يبحثان الاستعدادات لكأس اسيا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " اللجنةُ الفنيّة في الإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت بحضورِ رئيس اللجنة جون ويتل، ورئيسِ لجنة المُستشارين أنور جسام، في مقرّ الاتحاد، مع مدربِ منتخبِ الشباب عماد محمد والمدير الإداريّ للمنتخبِ نديم كريم ومدير قسم التعليم والتطوير في اللجنة الفنية الدكتور وسام صليوه".واضاف ان " مدربُ منتخب الشَباب "عماد محمد" قدّمَ منهاجهُ التدريبيّ لتصفياتِ كأس آسيا المزمع إقامتها منتصف الشهر المقبل في البصرة".

واشار البيان الى ان "عماد محمد بين إن المرحلةَ المقبلة قصيرةٌ وتحتاجُ إلى مبارياتٍ نوعيةٍ مكثفةٍ تساهمُ برفع الأداءِ الفنيّ للاعبين، وهذا لا يأتي إلا بتطبيقِ البرنامج التدريبيّ الذي قدّمتهُ اليوم".

واوضح ان جون ويتل قالَ من جانبه: "سنقدمُ المنهاجَ التدريبيّ الذي قدّمه مدربُ منتخب الشباب عماد محمد إلى دائرةِ المنتخباتِ للمصادقةِ عليه والعمل على تنفيذه".



من جهته، أكدَ المستشار "أنور جسام" على دعمِ منتخب الشَباب لتحقيقِ النتائج الايجابيّة في البطولاتِ المُقبلة".