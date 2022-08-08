شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": 2.8 مليار جنيه مخصصات الحكومة لتدريب العاملين ونفقات البعثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإجمالى تجاوزت قيمته 2.832 مليار جنيه، خصصت الحكومة نفقات ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، لتدريب العاملين ومكاتب البعثات والمراكز الثقافية.

وفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى 22/23، بلغت قيمة المقدر من تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين هذا العام نحو 2.8 مليار جنيه.

وبزيادة بلغت قيمتها نحو 998.7 مليون جنيه ارتفعت تلك المخصصات هذا العام مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 والذى بلغت مخصصات هذا البند فيه نحو 1.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53.9%.

ومقارنة بالأعوام المالية 19/20، 18/19، 17/18، بلغ معدل الزيادة الفعلى فى المخصصات الموجهة لتدريب العاملين بنحو 9%، 15.6%، 76.3%، بالترتيب.

أما عن نفقات مكاتب البعثات والمراكز الثقافية، فقدرت هذا العام بنحو 32.6 مليون جنيه، مقابل 30.1 مليون جنيه للعام المالى السابق، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 8.3%.

وبالمقارنة مع الأعوام المالية التالية: 20/21، 19/20، 18/19، 17/18، بلغت مخصصات هذا البند على التوالى: "186.9 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، 100.4 مليون جنيه"، وهو الأمر الذى أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب معه على تنفيذ توصياتها التى أدرجتها فى تقارير سابقة من ضرورة النظر فى تخفيض قيمة التكاليف الموجهة لتلك المراكز الثقافية بما يتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق.