شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشييد بالمستوي الذي ظهر عليه مهاجم الفريق فى إفتتاحية البيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد المدرب الأسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي بالمستوي الذي ظهر عليه المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند بعد تسجيله ثنائية أمس فى شباك ويست هام يونايتد فى أولي جوالات السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضاف المدرب أنه يحب بطبعه اللاعبين أمثال هالاند، والذي يريد تسجيل من الأهداف بإستمرار، فإذا سجل هدف يريد تسجيل الثاني وحينما يسجل الثاني يريد إحراز الثالث والرابع، تلك النوعية من اللاعبين تكون جائعة بإستمرار للتسجيل.



جوارديولا يقارن بين فترة تدريبه لميسي وهالاند

أكد المدرب الأسباني جوارديولا عن سعادته كونه من المدربين المحظوظين، الذي إستطاع تدريب كلًا من الثنائي ميسي وهالاند،وأن اللاعب النرويجي يشبه النجم الأرجنتيني كثيرًا فى رغبته الدائمة فى الفوز وتسجيل العديد من الأهداف.

وتوقع مدرب السيتي أن يكون ذلك الموسم إستثنائي للاعبه هالاند، لأن مثل هذه العقلية تستطيع التأقلم سريعًا إذا ما توفر لديها الإمكانيات، حيث أن اللاعب يمتلك مقومات النجاح،وسينافس بقوة ذلك الموسم على الحذاء الذهبي.



دي بروين يؤكد على مساعدة الفريق لهالاند فى الفترة القادمة

ومن جانبه أوضح النجم البلجيكي نجم وسط السيتي كيفن دي بروين، عن أن الفريق سيقوم بمساعدة المهاجم النرويجي هالاند على التألق فى الفترة القادمة، وأن اللاعب ما زال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق.

وأضاف أن اللاعب قدم إنطلاقة رائعة له معنا بتسجيله هدفين، فى الوقت الذي كشف عدم تقديم اللاعب كل ما لديه إلى الآن، حيث أنه ما زال يحاول التأقلم على أجواء الفريق، ومن ثم سيظهر بشكل مغاير تمامًا فى المباريات القادمة.