شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي تسعي لتجديد عقد حارس الفريق.. وشروط اللاعب تأجل الأمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت التقارير الإنجليزية اليوم عن وجود رغبة قوية فى تمديد عقد الحارس السنغالي إدوارد ميندي فى الإنتقالات الصيفية الحالية، على أن يكون العقد الجديد يمتد لمدة موسمين آخرين مع الفريق.

فى المقابل تسعي إدارة" البلوز "من إغلاق هذا الباب نهائيًا، لا سيما بعد رحيل الحارس الثاني للفريق الأسباني كيبا، مما يضع إدارة الفريق فى مأزق لتجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة القادمة.



كيف تسير المفاوضات حاليًا بين الطرفين؟

وأكدت مصادر قريبة من اللاعب أنه يريد الحصول على 100ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتي يقوم بتجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي، ويستند الحارس الدولي فى طلبه أنه أكثر حراس الدوري الإنجليزي فى الخروج بشباك نظيفة بالمباريات.

ويري مسئولي" البلوز" أن هذا الرقم كبير للغاية، حيث أن اللاعب يتقاضي فى الوقت الحالي 70ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وأن هذا الرقم يعد الأكبر فى عقود لاعبي الفريق الحاليين، مما يجعل الموافقة على طلب اللاعب يضع الإدارة فى موقف محرج مع باقي اللاعبين.



ماذا تنوي أن تفعل إدارة تشيلسي فى الوقت الحالي؟

وأفادت مصادر من داخل نادي تشيلسي، أن الفريق سيحاول توفير حلًا يرضي جميع الأطراف خلال الفترة القادمة، وأن الإتجاه الأقرب أن يكون عقد اللاعب 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى نسبة مشاركات اللاعب على مدار الموسم.

الجدير بالذكر أن الحارس حصل على جائزة أفضل حارس فى العالم موسم 2021، إضافة إلى حصول اللاعب على بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الفريق، وبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبه السنغال، فى موسم إستثنائي للاعب.