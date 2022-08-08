ميدفيديف: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا

قال أحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا ستحقق أهدافها في الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة، محذراً من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي حالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لوكالة تاس في مقابلة «روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتحقق السلام بشروطنا».

ووصف ميدفيديف حرب عام 2008 في جورجيا، وتوسيع حلف شما الأطلسي غرباً، وحرب أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا.

ونقلت عنه تاس قوله «الهدف واحد: تدمير روسيا».