تركيا: إبحار سفينتين أخريين تحملان حبوباً من أوكرانيا

08 أغسطس , 2022 إبحار سفينتين أخريين تحملان حبوباً من أوكرانيا (أ ف ب). قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين تحملان حبوباً أبحرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم الاثنين في إطار اتفاق لاستئناف الصادرات البحرية الأوكرانية. وقالت إن سفينة ساكورا التي غادرت يوزني تحمل 11 ألف طن من فول الصويا إلى إيطاليا، بينما تنقل أريزونا، التي غادرت تشيرنومورسك ، 48458 طناً من الذرة إلى إسكندرون في جنوب تركيا.

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