انت الان تتابع خبر برلمانية تتحدث عن أكبر 'صفقة فساد' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "شركة رأسمالها أقل من٧مليون دولار، تحصل على تعويض600مليون دولار في اكبر صفقة فساد خصوصا اذا علمنا ان الشركة حصلت على الاجازة بتاريخ ٢٩ /١١/ ٢٠٢٠ في وقت توقف منح الاجازات من البنك المركزي وحصلت على العقد في٤ /٣/ ٢٠٢١".وأضافت، أن "كشف القضية سيوضح خيوط فساد متشعبة، حتى لوكانت شركة أبل لماحصلت مثل هذا التعويض".

ويوم أمس، قال النائب ثامر ذيبان في تغريدة عبر تويتر، "لاشك ان اي تلاعب بالقانون يؤدي الى ثغرة بالعقود ويؤدي إلى هدر المال العام ومكاسب فئوية شخصية وعدم تحقيق الغاية للمواطن وضياع حقوق الأجيال".

وأضاف، "عليه أنني كممثل لهذا الشعب لن أتوقف حتى اعادة الأمور لنصابها .. اليوم قدمت الشكاوى وطلب اتخاذ الإجراءات من رئاسة الإدعاء العام والبنك المركزي العراقي".



وألزم مجلس القضاء الأعلى، مصرف الرافدين الحكومي بدفع 600 مليون دولار لإحدى الشركات. يأتي ذلك بعد أن أقدم المصرف على فسخ عقد مع "شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال"، بحسب وثيقة للقضاء.

وبحسب مختصين فان شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني استحوذت على حصة شركة الكي كارد من البطاقات، من أجل الحصول على الأرباح واحتكار المزاد والتحول من المزاد إلى شركات الدفع، ومحاولة للهيمنة على حصص بقية الشركات المنافسة المختصة بدفع الرواتب الكترونياً.

و فرض مصرف الرافدين على نفسه شروطاً اذا ما التزم ببنود عقد مع شركة بوابة عشتار تتضمن غرامات 600 مليون دولار للسنوات الخمس الاولى و 500 مليون للسنوات الخمس الثانية و 400 مليون للثالثة و 300 مليون للرابعة فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ويأتي ذلك عقب توقيع مدير عام مصرف الرافدين السابق عقداً مع هذه الشركة التي استحصلت موافقات رسمية لممارسة عملها من قبل البنك المركزي الذي منحها ذلك في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2020، رغم وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازات لأي شركة قبل هذه الفترة وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "وزير المالية علي علاوي، لم يكن على دراية، بتوقيع مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، على مشروع بوابة عشتار".