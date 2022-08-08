اخبار العالم

الخامنئي يُشبه رئيس وزراء إسرائيل بـ'الشمر'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الخامنئي يُشبه رئيس وزراء إسرائيل بـ'الشمر' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شبه المرشد الإيراني علي الخامنئي، اليوم الاثنين، رئيس وزراء "إسرائيل" بـ"الشمر".
وقال الخامنئي في تغريدة أطلعت عليها الخليج 365، إن "شِمر اليوم هو رئيس وزراء (إسرائيل)".

واضاف، "نحن نلعن الشّمر لكي نجتثّ جذور العمل الشّمري حول العالم، ونلعن يزيد وعُبيد الله لكي نواجه الحكم اليزيديّ وسيادة الظّلم على المؤمنين حول العالم".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا