انت الان تتابع خبر الخامنئي يُشبه رئيس وزراء إسرائيل بـ'الشمر' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شبه المرشد الإيراني علي الخامنئي، اليوم الاثنين، رئيس وزراء "إسرائيل" بـ"الشمر".
وقال الخامنئي في تغريدة أطلعت عليها الخليج 365، إن "شِمر اليوم هو رئيس وزراء (إسرائيل)".
واضاف، "نحن نلعن الشّمر لكي نجتثّ جذور العمل الشّمري حول العالم، ونلعن يزيد وعُبيد الله لكي نواجه الحكم اليزيديّ وسيادة الظّلم على المؤمنين حول العالم".
واضاف، "نحن نلعن الشّمر لكي نجتثّ جذور العمل الشّمري حول العالم، ونلعن يزيد وعُبيد الله لكي نواجه الحكم اليزيديّ وسيادة الظّلم على المؤمنين حول العالم".