الخامنئي يُشبه رئيس وزراء إسرائيل بـ'الشمر'

وقال الخامنئي في تغريدة أطلعت عليها الخليج 365، إن "شِمر اليوم هو رئيس وزراء (إسرائيل)".

واضاف، "نحن نلعن الشّمر لكي نجتثّ جذور العمل الشّمري حول العالم، ونلعن يزيد وعُبيد الله لكي نواجه الحكم اليزيديّ وسيادة الظّلم على المؤمنين حول العالم".

