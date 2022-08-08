انت الان تتابع خبر 'إحصائية صادمة'.. المرور تكشف عدد الحوادث خلال النصف الأول من 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي للسومرية نيوز، أن "العراق شهد تسجيل 3854 حادثا خلال النصف الأول من العام الحالي والمتمثل بالتاريخ أعلاه".

وأضاف القيسي، أن "هنالك اربعة انواع من الحوادث التي تحدث وهي الحادث المركب وحادث الدهس والانقلاب والاصطدام"، مبينا أن "مجموع الحوادث الناتجة من هذه الانواع مجتمعة، بلغت 3854".



وشهدت البلاد، تزايداً مخيفاً بعدد الحوادث المرورية التي أزهقت أرواح العشرات من المواطنين، لأسباب تراوحت مابين السرعة المفرطة ورداءة الطرق وعدم صلاحية أغلبها للسير.