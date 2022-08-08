شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط النائبة مى كرم جبر خلال دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة مى كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثاني كالآتي:

- المشاركة في 35 جلسة عامة

- المشاركة فى 4 ندوات وفعالية

- 33 حضورا باللجان النوعية

- 7 زيارات من بينهم اجتماع مع وزير الدفاع

- 7 كلمات داخل الجلسة



حصاد نشاط النائبة مى كرم جبر خلال دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب