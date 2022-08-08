وكيل الأزهر: مليون طالب من المعاهد شاركوا في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أوصى بضرورة تحقيق أهداف مشروع تحدي القراءة العربي لأن الأزهر مؤسسة القراءة.

وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته في حفل إعلان الفائزين بالموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الطلاب يأتون إلى الأزهر من ١٢٠ دولة منذ أكثر من عشرة قرون لدراسة العلوم المختلفة على يد أساتذته، مشيرًا إلى أن مشروع تحدي القراءة يحظى بدعم من فضيلة الإمام الأكبر لتنمية القراءة لدى الطلاب، نظرا لأن القراءة هي مفتاح العلوم.

وأوضح وكيل الأزهر، أن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم سميت بسورة القلم، فالمولى عز وجل أوصانا بالتعلم والقراءة، لافتا إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في المشاركين في مشروع تحدي القراءة، الذي كان 500 طالب في ٢٠١٦، وتجاوز المشاركين هذا الموسم المليون من 8000 معهد أزهري.

ولفت وكيل الأزهر، إلى أنه تم تكليف المعاهد الأزهرية باعداد ملفات عن المشرف المتميز وكذلك الطلاب، وسيتم الإعلان عن المنطقة صاحبة الملف الفائز.

وافتتح وكيل الأزهر فعاليات الاحتفال الذي سيشهد تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر في تصفيات دبي للموسم السادس، فضلا عن الإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازًا في هذا الملف.

واستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.