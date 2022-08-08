بـ1.4 مليار جنيه.. محافظ المنوفية يضع حجر أساس المقر الجديد لشركة المياه - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أجرى، اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية، تابع خلالها تنفيذ عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق مركزي شبين الكوم وتلا؛ للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ، محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، رئيس حي شرق شبين الكوم.

استهل المحافظ جولته بوضع حجر الأساس للمقر الإداري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد بنطاق حي شرق شبين الكوم والمقام على مساحة 1200 متر مربع.

استمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المشروع، والذي من المقرر أن يضم دور أرضي و7 أدوار علوية وجراج سيارات ليشمل كافة الإدارات المتنوعة من قطاعات التشغيل والصيانة والموارد البشرية والقطاع التجاري، الإدارة العامة للمشروعات والشؤون القانونية والعلاقات العامة والتوعية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن توفير غرف إدارية للخط الساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين.

عبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل وتقديم التسهيلات اللازمة فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ولا سيما تطوير البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على أرض المنوفية والتى تساهم وبشكل ملحوظ فى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

في سياق متصل قام محافظ المنوفية بتفقد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة تلا وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (الميجا) الممول من البنك الدولي والأسيوي بهدف رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع المحافظ أعمال تنفيذ "بيارة" بمنشأة محمد علي مساحة 525 م2 وبسعة تخزينية تقدر بـ70 م3 وتضم شبكات انحدار بطول 25 كم وخط طرد بطول 4,9 كم و3 مضخات سحب مياه.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ "بيارة" بكفر قرشوم، وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تنفيذ تلك الأعمال يأتي ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والذي يعد بداية وحجر أساس للصرف الصحي المستدام، مضيفًا أن المشروع يتكون من 4 محطات معالجة، 14 محطة رفع، شبكات انحدار وسيخدم عدد 16 قرية و14 تابع بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1,4 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 42 ألف توصيلة منزلية لخدمة ما يقرب من 184 ألف نسمة.

وأضاف "نجيب" أن القرى والعزب المستهدفة من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (الميجا) بمركز تلا هم منشأة محمد، كفر صناديد، كفر العرب البحري، كفر قرشوم، كوم الشيخ عبيد، عزبة أحمد رشيد بتجمع تلا الجديدة، بالاضافة الي قري جدام، صفط جدام، شبرا بتوش، ميت الكرام، كفر العلوي، كفر الشرفا الغربي بتجمع صفط جدام، وكذا تجمع الكمايشة الذي يضم قري البندارية، قشطوخ، كوم الشيخ شحاته، الناصرية، الصيادين، سلامة الفقي، عبد السلام جمعة، عبد القوي بريشة، الجاويش، أولاد الطوخي، عزبة الكوم الأحمر، هبة سليمان، بالإضافة إلى تجمع منشأة السلام والذي يشمل قرى منشأة السلام، أبو خشيم، أبو عشوب، عزبة المغربي، عزبة عبد العزيز رشاد، كوم مازن.

فيما أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بفضل جهود محافظ المنوفية كان لمحافظة المنوفية السبق بين محافظات الجمهورية في إنهاء إجراءات الطرح والترسية وتسليم مواقع العمل والبدء في التنفيذ.

وخلال الجولة أكد محافظ المنوفية علي أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام علي المواطنين، موجهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظًا على الصالح العام.